Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı

23 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu'yla yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik sorumlu Kurşunlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ün getirileceğini söyledi.

Dağlı, Gül için yarın saat 14.00'te kulüp tesislerinde imza töreni yapacaklarını kaydetti.

Ligin 13. haftasında Ali Tandoğan'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Ramazan Kurşunlu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 7 maçta, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi, Kurşunlu yönetiminde kalesinde 9 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Balıkesirspor, Kurşunlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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