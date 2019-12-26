Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da 5 yıldır forma giyen defans oyuncusu Tomislav Glumac'la yollar ayrıldı.

Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da 5 yıldır forma giyen defans oyuncusu Tomislav Glumac'la yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hırvat oyuncu Glumac'ın kendi isteğiyle sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Açıklamada, "Balıkesirspor için büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki futbol yaşamında başarılar, aile bireyleri ile birlikte ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşuyla herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Kulübü kapılarının her zaman ardına kadar açık olduğunu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tomislav Glumac, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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