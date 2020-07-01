Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek görevinden istifa etti. İstifa haberinin gelmesinin ardından Balıkesirspor yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Yusuf Şimşek'in geçen hafta Hatayspor'un Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ettiği maç sonunda yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.



"KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMEZ"



Takımların birbirine denk oynadığını ancak Hatay ekibinin galip geldiğini ifade eden Şimşek, "Artık önümüze bakacağız, kimin şampiyon olacağı bizi çok ilgilendirmiyor." demişti. Şimşek ayrıca hakemin yönetimini de eleştirmişti.



