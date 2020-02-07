Balıkesirspor'dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teşekkür - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teşekkür

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, transfer edilen Okan Alkan'ın bonservis bedeli olmamasına rağmen 350 bin lira ödeme yapan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Balıkesirspor'dan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teşekkür, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor, transfer edilen Okan Alkan'ın bonservis bedeli olmamasına rağmen 350 bin lira ödeme yapan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Okan Alkan'ın transferi esnasında bonservis bedeli olmamasına rağmen kulübümüze 350 bin lira ödeyerek centilmenlik gösteren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a teşekkür ederiz." denildi.

Öte yandan, kırmızı-beyazlı ekip pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yeni teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Kadir Dağlı da izledi.

Adana Demirspor, Balıkesirspor, Okan Alkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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