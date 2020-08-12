Balıkesirspor Kulübünün şirketleşme çalışmalarının, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak kongrenin gündeminden çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, zor gu¨nler yas¸ayan Balıkesirspor camiası için kritik bir kongre su¨recinden gec¸ildiği vurgulandı.

Bu su¨rec¸te kulu¨bu¨n anonim şirkete do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmesi projesinin gu¨ndeme geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin tu¨m dinamikleri, modern futbolun bir gerc¸egˆi olan anonim şirketi projesini tartıs¸maya davet edilmis¸tir.

Fakat konu belli kesimler tarafından ajite edilip sanki Balıkesirspor'un aleyhine bir is¸ yapılmaya c¸alıs¸ılıyormus¸ gibi bir algı olus¸turulmaya c¸alıs¸ılmıs¸tır. S¸u¨phesiz s¸ehrin ortak degˆeri olan 54 yıllık s¸anlı kulu¨bu¨mu¨zle ilgili alınacak bu tip radikal kararlar aceleye getirilmemelidir.

Camiamızın bu konuyu o¨zu¨msemesi, s¸ehrin tu¨m dinamiklerinin konuyu rahatc¸a tartıs¸ması ve ortak bir mutabakata varılması son derece o¨nemlidir. Amac¸ bu¨yu¨k Balıkesirspor'u, ic¸inde bulundugˆu mali darbogˆazdan kurtarmak, hak ettigˆi mertebeye ulas¸tırmaktır.

Tu¨m bu gelis¸meler ıs¸ıgˆında anonim şirket projesinin bu kongrede gu¨ndemimizde olmadıgˆını tu¨m camiamızla paylas¸ıyoruz.

Tu¨m delegelerimizi, bir demokrasi bayramı gibi gec¸ecegˆini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨mu¨z kongremize davet ediyor, adaylara bas¸arılar diliyoruz."