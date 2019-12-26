Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı - Son Dakika Spor

Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı

6 saat önce

Balıkesirspor Kulübü, sözleşmesini fesheden Tomislav Glumac için bir mesaj paylaştı.

Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı, System.String[]

Balıkesirspor Kulübü, sözleşmesini fesheden Tomislav Glumac için bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Glumac'a kapımız her zaman açık" denildi.


Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesabından Tomislav Glumac'ın ayrılmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Balıkesirspor Kulübü forması ile 5 sezon boyunca mücadele eden futbolcumuz Tomislav Glumac 25 Aralık 2019 tarihi itibariyle şahsi kararı ile sözleşmesini feshetmiştir. Değerli formamızı her zaman kazanma azmi ve başarısı için terleten, maddi, manevi büyük fedakarlıklar gösteren, kendi evim dediği Balıkesirspor camiasına büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki futbol hayatında başarılar, aile fertleri ile birlikte ömür boyu sağlık, mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşu ile herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Futbol Kulübü kapılarının ardına kadar her zaman açık olduğunu belirtmek isteriz." - BALIKESİR

Tomislav Glumac, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı
Mustafa Sandal, fenomen Duygu Özaslan'la sokak ortasında dans etti Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı Alanyasporlu N'Sakala'nın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
19:39 Beşiktaş'tan resmi Elneny açıklaması; "Burada kalacak" - Son Dakika Spor
19:39 Yusuf Yazıcı, İtalya'ya gitti! "Kardeşlerime iyi bakın" - Son Dakika Spor
19:26 Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan hakem ve VAR değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor
19:19 Zlatan Ibrahimovic, Milan'ın teklifini kabul etti! - Son Dakika Spor
19:11 Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
15:41 Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]