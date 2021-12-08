Balıkesirspor'dan maç biletlerinde büyük indirim - Son Dakika

Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı öncesi biletleri 5 liradan satışa çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında cumartesi günü oynanacak olan Balıkesirspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı biletleri bugün saat 15.00'ten itibaren satışa çıkacak.

Kırmızı-Beyazlı kulüp, bu önemli müsabaka öncesi bilet fiyatlarını 5 liraya kadar indirdi. Daha önce 20 liraya satışa çıkarılan tribünlerde 5 lira olarak tek fiyat uygulanacak. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasının bilet fiyatında değişikliğe gidilmiştir. Müsabakanın biletleri 5 TL'den satışa sunulacaktır." denildi.