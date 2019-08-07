Balıkesirspor'dan transfer yasağı açıklaması
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Balıkesirspor Kulübü, transfer yasağının kalktığı şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Balıkesirspor Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
Kulübü, transfer yasağının kalktığı şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada transfer yasağının kalkmasıyla ilgili olarak çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyada transfer yasağımızın kalktığı şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. TFF, UÇK dosyaları, alacaklı olan futbolcu ve teknik adamlar ile FIFA nezdindeki dosyamızın güncel durumu ile ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Transfer yasağının kalkması ve transfer tahtasının açılması halinde konu, ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bunum dışında resmi sitemiz dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz." - BALIKESİR
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