Balıkesirspor, forma gecesinde 17 bin forma sattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor, forma gecesinde 17 bin forma sattı - Son Dakika Spor

Balıkesirspor, forma gecesinde 17 bin forma sattı

6 saat önce

Balıkesirspor'a destek sağlamak amacıyla düzenlenen forma satış etkinliğinde 17 bin 82 adet kırmızı-beyazlı forma satıldı.

Balıkesirspor, forma gecesinde 17 bin forma sattı, System.String[]

Balıkesirspor'a destek sağlamak amacıyla düzenlenen forma satış etkinliğinde 17 bin 82 adet kırmızı-beyazlı forma satıldı.


Maddi olarak zor günler geçiren Balıkesirspor'a destek sağlamak amacıyla Avlu Balıkesir'de forma satış etkinliği düzenlendi.


Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı programın açılışında yaptığı konuşmada 1. Lig'in kıymetini bilmeleri gerektiğini söyledi. Dağlı, "Yönetimi haziran ayında teslim aldık. Her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Balıkesirspor için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. 1. Lig çıkılması çok zor bir lig haline geldi. Yerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Ekonomik krizden dolayı belediye başkanlarımıza, iş adamlarımıza yükleniyoruz. Bir denge kurmamız gerekiyordu. Biz de forma gecesi düzenledik. Balıkesirspor'un bir 3 puanı daha silinmesin diye kulüp lisansı aldık. Hedefimiz hala ligde kalabilmek" dedi.


Kadir Dağlı konuşmasında borçlu olunan firmalardan alacaklarını bağış yapmalarını isterken, alacaklarından dolayı Balıkesirspor'dan ayrılan isimlerden de alacaklarından indirip yapmaları çağrısında bulundu.


Yılmaz: "Balıkesir şehri Balıkesirspor'u sahipsiz bırakmayacaktır"


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, 1966 adet forma bağışında bulunduğunu açıklayarak, "Balıkesirspor ile ilgili 88 ve sonrasını iyi bilirim. Paramız var diyeni görmedim. Balıkesir, Balıkesirspor'u sahipsiz bırakmayacaktır. Futbolcularımız ellerinden gelenleri yapıyorlar. Balıkesir halkı olarak destek olmak istiyoruz. 1966 tane forma bağışında bulunuyorum" dedi.


Şimşek: "Ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız"


Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise şunları söyledi:


"Mağlubiyetten dolayı özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Telafisi de bizde. Futbolcularıma güveniyorum. Bu gece hepimiz için farklı bir gece. Bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Başkan ne derse o olur."


Programda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2000, İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan'dan 1000, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'dan 500'er, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula'dan 400 forma, İş adamı Levent Tellioğlu'ndan 200 forma, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 2001 adet forma, Balıkesirli futbolcu Olcay Adın'dan 1000 forma, Balıkesirspor'un efsane isimlerinden Ali Öztürk ve Muhammet Reis'ten 50'şer forma, Bandırmaspor Kulübü'nden 100 adet forma bağışı geldi. - BALIKESİR

Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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