Balıkesirspor - Hatayspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Balıkesirspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.



Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, "Öncelikle futbolcu kardeşlerimi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. 90 dakika hiç oyunu bırakmadılar, gol yedikten sonra da kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bugün bir hakem faktörü vardı, hakemle ilgili fazla ters şeyler söylemek istemiyorum ama oyunu çirkinleştirdi. Golü yediğimiz zaman top taca çıkmıştı, bizim oyuncumuza beklemesi yönünde ikaz etti, o esnada bizim takım beklerken rakip oyuncular tacı kullandı ve golü attılar. Olmayacak bir hareket ve olmayacak bir gol. Golden sonra kaleciyi kaç defa ikaz etti, bir tane kart verse oyun bu kadar durmazdı. Vermedi, vermedi hep uzaklaştı. Hakem oyunun gidişatını tam terse çevirdi, hakemler hakkında konuşacak çok şey var ama konuşursak hemen ceza geliyor. Ceza kolay bir olay ama bundan sonra futbolcu kardeşlerim bu mücadeleyi yaptıkları müddetçe fikstürde yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. Bundan sonra önümüze bakacağız, haftaya puan ve puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Hatayspor cephesi



Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal ise, zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, tüm oyuncularını ciddi bir karakter koyduğu için kutladı. Toysal, "Zor bir müsabaka oynayacağımızı hafta başından beri biliyorduk. Balıkesir takımı çok ciddi maçları kazandılar. İçeride oynadıkları 6 maç sonunda burada onları yenmek çok kolay olmadı. Özellikle maçın son 5-10 dakikası biraz baskı yedik gibi görünse de tecrübemizle o baskıları kıracak reaksiyonları gösterdik, neticesinde 3 puanı aldık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Hafta başından beri planlamamızda bu maçta üç puan almamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı yaptık. Özen gösterdik, şükürler olsun emeğimizin karşılığını bugün aldık. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, çok karakter ortaya koydular. Bundan sonraki haftalarda yine aynı şekilde istikrarımızı ve yerimizi koruyup emin adımlarla hedefe gitmeyi düşünüyoruz" dedi. - BALIKESİR