Balıkesirspor, ilk hafta Adana Demir deplasmanında
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Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasın Adana Demirspor'un konuğu olacak.
Balıkesirspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
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Toto 1. Lig'in ilk haftasın Adana Demirspor
'un konuğu olacak. Balıkesirspor, taraftarının önünde ise ilk maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak.
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Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Buna göre ligde ilk maçlar 16-17-18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Maç programı ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.
Balıkesirspor da ilk haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. - BALIKESİR
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