Balıkesirspor, İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı - Son Dakika

Balıkesirspor, İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı

25.01.2021 22:35
Balıkesirspor, İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor'da forma giyen 24 yaşındaki Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, İstanbulspor'da forma giyen 24 yaşındaki Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, İstanbulspor forması giyen Muhammed Enes Durmuş ile sezon sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı." ifadeleri yer aldı.

Muhammed Enes, bu sezon TFF 1. Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Muhammed Enes, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balıkesirspor, İstanbulspor'dan Muhammed Enes Durmuş'u kiraladı - Son Dakika Spor


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