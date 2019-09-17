Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek
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Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz." dedi.

Tandoğan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbulspor'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

İstanbulspor'un, hücum futbolunu sevdiğini ve oynadığı 4 müsabakada da gol atmayı başardığını belirten Tandoğan, bu noktada tedbirler alarak oyuncularını taktik antrenmanla maça hazırlayacağını dile getirdi.

Transfer yasağının kaldırılmasıyla daha güçlü bir kadroya kavuştuklarını anlatan Tandoğan, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman sonuç odaklı yaşamıyoruz. Altay maçını kaybettik, burada gelip ah vah çekmedik. Kazanmamız gerekiyordu. Orada da kazansak, burada yine kazanmamız gerekiyordu. Bizim hiçbir maçımızda 'Kaybederiz, geri döndüğümüzde de kazanırız' düşüncesi oluşmadı. İstanbul'a kazanmak için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz."

Balıkesirspor, İstanbulspor deplasmanına galibiyet için gidecek

Balıkesirspor, İstanbulspor, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:33 Kaynak: AA
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