Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor evinde İstanbulspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.



Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maçı kötü oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Futbol adına açıkçası çok fazla bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. İnanılmaz derecede üzgünüm. Oyuncularım da inanılmaz derecede üzgün. Bu maçı hiç oynanmamış gibi sayıyoruz. Gerçekten öyle saymak zorundayız. Geçen hafta galip geldiğimiz maçtan sonra da hatalarımızı söylemiştik. Bu maçtan sonra da hatalarımızı oturup konuşacağız. Balıkesir camiasına en iyisini yapmaya çalışacağız. En layık bir şekilde bu hafta çalışacağız. İnşallah bu maçı önümüzdeki hafta telafi edeceğiz."



İstanbulspor cephesi



İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, galip geldiklerini için mutlu olduklarını dile getirdi.



Oyuncularını tebrik eden Çıkırıkçı, "Bizim için çok iyi bir maç oldu, deplasmanda galip geldik. Tabii ki herkesin istediği bir olay. İyi hazırlandık, çocukların hepsini tebrik ederim. Çok güzel oynadılar. İnşallah bunu haftaya kendi evimizde de devam ettiririz. Galibiyetle devam ederiz" diye konuştu. - BALIKESİR