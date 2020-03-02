Balıkesirspor - Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.



Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kaybetmemenin önemli olduğunu ifade ederken bir haftada çok zorlu üç maç oynadıklarını söyledi. Şimşek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"İlk önce ülkemizin başındaki karabulutların dağılmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Maça gelince çok kötü başladık. İlk 20 dakika istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı özelikle daha iyi oynadık. iki defa öne geçmemize rağmen galibiyeti koruyamadık. Bir haftada 3 zorlu maç oynadık. 3 maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindirici. Çünkü kadromuz çok derin değil. Neredeyse aynı kadro ile oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. 5 maçta 1 mağlubiyetimiz var. İnşallah güzel günler bizi bekliyor."



Keçiörengücü cephesi



Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta maçın ardından yaptığı açıklamada zorlu bir rakibe karşı güzel bir maç oynadıklarını söylerken, pozitif futbol oynamayı sürdüreceklerini belirtti. Serkan Özbalta, "Ülke olarak bulunduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Balıkesir halkının bu duruma ne kadar güzel hazırlandığını gördük. Maç öncesi ve maç içinde de bunu en iyi şekilde gösterdiler. Bu bağlamda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar dilerim. Maçla alakalı konuşacak olursak bizim adımıza play-off potası için çok önemli bir maçtı. Haftalar hızla ilerliyor. Makas çok daraldı. Yukarıya tutunmak istiyorduk. Rakibimizde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu maçta alacağı puan yada puanlarla kümede kalma yolunda çok daha rahatlayacaktı. Böyle bir anlayışla da oynandı oyun. 2 yıldır bu takımın başındayım. Temellerini attığımız bir oyun sistemimiz var. Bu oyun düzenini cesaretle oynamak istiyoruz. Pozitif oynamak üretmek istiyoruz. Ama bazı durumlarda yetersiz kaldığımız da bu bizim başımızı ağrıtıyor. O nedenle kaybedilen bir üç puan var ama 2 kere geriye düşmemize rağmen de dönüş var. Bu özveriyi gösteren oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR