Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Bursaspor, sahasında Balıkesirspor'u uzatma anlarında bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan ve Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça her iki tarafında kontrollü başladığını dile getiren Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazıl Tan, "İlk yarıda her iki taraf da keyif vermedi, 2-1 önde girebilirdik devreye, Burak Altıparmak'ın şutunda top direkten döndü. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen zevkli bir mücadele oldu. Çok net pozisyonlar kaçırdık, maç berabere bitseydi çok üzülecektik. Oyuncularımızın ortaya koyduğu istek, reaksiyondan çok mutlu olduk. Uzatmalarda da bu enerjiyle golü bulup galibiyeti aldık. Mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Bu galibiyeti sakatlık yaşayan Vefa Temel'e armağan ediyoruz. Bu galibiyet takımımız için çok önemliydi, hedefimiz artık puan cetvelinde yukarıya doğru tırmanmak" dedi.

BALIKESİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DİLSÖZ: SORUNUMUZ ARKADAŞLARIMIZIN BEYİNLERİNDE

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Çok kötü oynadıklarını söyleyen Dilsöz, "Daha doğrusu oynamadık, sadece koştuk, mücadele etmeye çalıştık. Rakibin oyununa karşılık veremedik. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı, berabere kalsaydık da hak etmemiş olurduk. Yapacak bir şeyimiz yok, Çarşamba günü yeniden maçımız var. Sorunumuz sanıyorum, arkadaşlarımızın beyinlerinde. Onlarla konuşarak bu durumu halletmeye çalışacağız, farklı durumlar yok. Antrenmanlarda oynayabiliyorsak, maçta da oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.