Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Balkesirspor'u 3-1 mağlup etti. Kocaelispor'un golleri Ndlovu'dan gelirken, Balıkesirspor'un tek golünü Cumali penaltı atışından kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal, aldıkları mağlubiyetten dolayı mutsuz olduklarını ifade ederken, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, verdikleri mücadele için oyuncularını tebrik etti.

'OYUNCULARIMIZ ÜZERİNDE OLUŞAN BASKIDAN KURTULDULAR' Geride kalan karşılaşmalarda başarısız sonuçlar almalarından dolayı maçtan önce oyuncularının üzerinde bir baskı olduğunu ifade eden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Zor bir müsabaka bekliyordu bizi, bunun bilincinde oynadık. Gollerin erken gelmesi ikinci yarıdaki oyunumuzu olumsuz etkiledi. Rehavetle ve daha rahat oynamamıza neden oldu. Kalitemiz biraz düştü ikinci yarıda ama kendi evimizde kazanmış olmak ve deplasmanda aldığımız mağlubiyetin ardından böyle bir galibiyet almak sevindirici. Oyuncuların üzerinde oluşan baskıdan kurtulmuş oldular. Bu baskının getirdiği zorluk nedeniyle de oyun kalitemizin düştüğüne inanıyorum. Önümüzdeki müsabakada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.'MEVLÜT ERDİNÇ'İ HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Takıma son günlerde katılan ve karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Mevlüt Erdinç hakkında da açıklamada bulunan Akçay şunları söyledi: "Mevlüt Erdinç bize katılalı 10 gün kadar bir süre oldu. Antrenman eksiği ve vücudunun yüksek performansa hazır olmaması ve ruhsal olarak da kendini iyi hissetmemesi onu kadromuza almamamıza neden oldu. Onu hazırlamak için çalışıyoruz, hazır olunca kullanacağız" diye konuştu. 'ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK İSTİYORUZ' Takımının bazı eksikliklerinin bulunduğunu ve bu eksiklikleri en kısa sürede kapatmak istediklerini ifade eden Umut Baysal, "Maçtan önce oyuncularımızla iyi savunma yapmamız gerektiği konusunda konuşmuştum. Maça gol yemeden başlamak istiyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Maçın başında ilk golü yedik 17'nci dakikada ikinci golü yedik. Bu bizi oyun disiplininden kopardı ve şuursuzca oynamaya başladık. İlk yarı pas oyunumuzu oynayamadık. Takımımız demoralize oldu. Daha sonra ikinci yarıda yaptığımız hamlelerle oyunu dengelemeye çalıştık, pozisyona girmeye başladık. İkinci yarının başında Abdulkadir penaltıyı gole çevirmiş olsaydı hem psikolojik hem de oyun olarak daha iyi konuma gelebilirdik. Eksiklerimiz çok, çok geç toplanan bir takımız ve takıma yeni katılan oyuncularımız hazır değil. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz, rakibimiz Kocaelispor'u da oyunundan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.