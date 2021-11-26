BALIKESİR - Balıkesirspor - Manisa FK maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kalan Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, gol yemeyen bir takıma dönüştüklerini söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade etti.

Takımının çok gol yiyen bir takımdan gol yemeyen bir takıma dönüştüğünü belirten Bulak, "Bundan memnun oldum. Belki gol atamadık ama zaten gol atmayı çok beceren bir takım değiliz. Bulduğumuz 3-4 pozisyonda net pozisyonlar yapabilsek oyunu çevirebilirdik. Rakibe 1-2 pozisyon verdik ama onlar da çok önemli değil." diye konuştu.

Takımın her geçen gün daha iyi olacağına inandığını dile getiren Bulak, şunları kaydetti:

"Bu şehir, birçok şeyin üstesinden gelir. İlk defa Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Üniversite Rektörümüz maça geldi. Bu, bizi mutlu etti. Şehrin yöneticilerinin yanımızda olması bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Ben inanıyorum. Birçok şeyi bu çocuklarla başaracağız. Yönetim çalışıyor, ellerinden geleni yapıyorlar, biraz organizasyona ihtiyacımız var, o zaman transfer yapmasak da geliştikçe bu ligde önemli bir takım meydana çıkacak."

Altay: "Hedefimiz olan yere doğru yol almak istiyoruz"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, gol yememelerinin sevindirici olduğunu fakat üç puanı alamadıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

Takımın öz güveninin gelmesiyle birlikte oyunu forse etmesini beklediğini vurgulayan Altay, "Alabildiğimiz maksimum puanları toplayıp play-off çatısı altına yerleşmek ve ikinci yarıdan itibaren hedefimiz olan yere doğru yol almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.