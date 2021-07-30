Balıkesirspor, Oğuzhan Çapar ve forvet Roman Bezjak ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Balıkesirspor, stoper Oğuzhan Çapar ve Sloven forvet Roman Bezjak ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmelere imza attı.

Balıkesirspor, bu imzalarla iç transferde 9 oyuncuyla yeniden anlaştı.