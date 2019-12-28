Balıkesirspor-Osmanlıspor maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirspor-Osmanlıspor maçın ardından - Son Dakika Spor

Balıkesirspor-Osmanlıspor maçın ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, mücadeleden dolayı futbolcularını kutladı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, mücadeleden dolayı futbolcularını kutladı.

Adıgüzel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kapalı bir defansla karşılaşacaklarını bildiklerini söyledi.

Oyunu geniş alanda oynamaya çalıştıklarını anlatan Adıgüzel, "Pozisyonlarımızın birçoğunu değerlendiremedik. Talihsiz bir gol yedik, geriye düşünce oyuncularımız biraz telaş yaptılar. Dolayısıyla oyuna genişlik verdiğimiz halde pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Geriye düştükten sonra baskımız devam etti ve penaltı kazandık. Puan almak önemli; ya 3 puan alacaksın ya da 1 puan. Böyle talihsizlikler maçlarda olur, önemli olan maçı kaybetmemek. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum." dedi.

Taşdemir: "Üç puanı geri teptik"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın kendileri için kötü başlamadığını dile getirdi.

İlk 10 dakikadan sonra düşüncelerini sahaya yansıtmaya başladıklarını aktaran Taşdemir, "Maçın mücadele gücünün yüksek olacağını biliyorduk, onu da yaptık. Biraz şansımızla da bir gol bulduktan sonra da ikinci yarı aslında çok doğru oynadık. Aslında rakibimizin 10 kişi kalmasını fırsata çevirebilirdik ama akabinde bizim de 10 kişi kalmamız tekrar dengeyi sağladı. İkinci yarı pozisyon vermeden bir penaltı golüyle elimizdeki 3 puan uçtu gitti. İlk yarının son maçını 3 puanla kapatmak istedik ama başaramadık." şeklinde konuştu.

Taşdemir, futbolcularının üzerinde, son haftalarda galip gelememenin verdiği stres ve baskının olduğuna değinerek, "Sezon başından beri de basit hatalardan dolayı çokça puan ve puanlar kaybettik. Elimize kadar gelmiş 3 puanı geri teptik, bundan dolayı üzüntülüyüz. İlk yarıyı kapattık, artık ikinci yarı çok daha farklı bir Osmanlıspor izletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor-Osmanlıspor maçın ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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