Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek
Son Dakika Spor Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek

Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp sonrasında aldığımız puanlar ile kararımızı vereceğiz.

Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp sonrasında aldığımız puanlar ile kararımızı vereceğiz. Oyun yapısı olarak değişime gideceğimiz kesindir. İşler iyi gittiğinde çok daha farklı oynayan bir Balıkesir izleteceğiz." dedi.

Tandoğan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 26 Ekim Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda Adanaspor ile yapacakları maça galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.

Takımının özellikle deplasman karnesinin kötü olduğuna dikkati çeken Tandoğan, geçen haftaki Keçiörengücü yenilgisinin ardından farklı stratejiler uygulamaya karar verdiklerini anlattı.

Bazı konularda fazla ısrar etmemek gerektiğini belirten Tandoğan, "Geçen seneki kadronun yüzde 90'ı aynı. Aynı kadronun yedekleriyle kurulu bir takım ve aynı mental yapıdaki oyuncu yapısı. Bu yapıyı biraz değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, Adanaspor'un çok gol atıp kalesinde fazla sayıda gol gören bir ekip olduğunu vurguladı.

Maçı kazanmaları halinde turuncu-beyazlı konuk ekiple puan farkını açacaklarını dile getiren teknik direktör Ali Tandoğan, şöyle konuştu:

"Takımımız ligde kalma üzerine kurulan bir kadro. İnsanlara bunu anlatmaya çalıştım. Sahada kalite vardır, onu bazı oyuncularla yakalarsınız. Bizim kalitemiz, içeride kazanılan mücadeleyle kazanılan şeyler. Mücadele etmediğimiz takdirde asla kazanamayız. Büyük takım havasına, şampiyon olacak havasına sokulduğumuz zaman bazı oyuncular bunu kaldıramaz. Oyuncular zaman zaman bu baskıyı hissettikleri anda istedikleri oyunu oynayamadı. Biraz özgür ve rahat olmamız lazım. Uzun vadede hedef düşünürken kısa vadede kazanmamız gereken maçlar var. Bu maçları kazanmamız, en kötüsü kaybetmememiz lazım. İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp sonrasında aldığımız puanlarla kararımızı vereceğiz. Oyun yapısı olarak değişime gideceğimiz kesindir. İşler iyi gittiğinde çok daha farklı oynayan bir Balıkesir izleteceğiz."

Balıkesirspor, Ali Tandoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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