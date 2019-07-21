Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor taraftar forma ve t-shirtlerini satışa sunuyor
Son Dakika Spor Haber

Balıkesirspor taraftar forma ve t-shirtlerini satışa sunuyor

42 dakika önce

TFF 1.lig ekiplerinden Balıkesirspor 2019-2020 sezonu için taraftar forma ve t-shirtlerini 22 Temmuz Pazartesi günü satışa sunuyor.

Balıkesirspor taraftar forma ve t-shirtlerini satışa sunuyor, System.String[]
TFF 1.lig ekiplerinden Balıkesirspor 2019-2020 sezonu için taraftar forma ve t-shirtlerini 22 Temmuz Pazartesi günü satışa sunuyor. 66 TL'den satışa sunulan ürünler Balıkesirspor Store'dan alınabilecek.

Balıkesirspor Kulübü yeni sezon için tasarladığı taraftar formalarını ve t-shirtlerini 22 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkarıyor. Gelir elde etmek için önemli girişimlerde bulunan kırmızı-beyazlı kulüp forma ve t-shirt satışı ile önemli bir kazanç sağlamayı planlıyor. Öte yandan Balıkesirspor resmi ürünleri satış mağazası Balıkesirspor Store online satış organizasyonu teknik altyapı çalışmalarının sonuna geldiğini ve önümüzdeki hafta sistemin hizmete hazır olacağını belirtti. - BALIKESİR
Balıkesirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahte alkolden zehirlenen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Bakanlık açıkladı! İstanbul'da virüs alarmı Maçka Parkı'nda genç kadına kabusu yaşatan kapkaç zanlısı yakalandı İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 17:45:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor taraftar forma ve t-shirtlerini satışa sunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]