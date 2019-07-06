Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı
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Balıkesirspor teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı

24 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile prensipte anlaştı.

Balıkesirspor teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile prensipte anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tandoğan ve ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Anlaşmanın detaylarının daha sonra kamuoyuna duyurulacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik heyet konusunda sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bir süredir görüşmekte olduğumuz Ali Tandoğan ve ekibi ile prensipler ve ana ilkeler konusunda anlaştık. Bütün detayları netleştirdikten sonra önümüzdeki hafta başında resmi imzayı atmak üzere hoca ve ekibini Balıkesir'e davet edeceğiz."
Kırmızı-beyazlı kulüp, geçen sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Ali Tandoğan, Spor
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