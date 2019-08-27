Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan Açıklaması

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, cumartesi günü oynanacak Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Erzurum karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Tandoğan, Altay maçının Erzurum maçından daha zor olduğunu söyledi. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, transfer tahtası açılırsa gençleri kaybetmeden doğru hamleler yaparak nokta transferlere imza atacaklarının altını çizdi. Ali Tandoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu hafta Altay maçımız var. Altay'ın maçını da izledik. Kamplarda da aynı yerdeydik. İzleme şansımız oldu. İyi bir takım. Geçen seneki kadroyu korudular. Ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını düşünüyorum. Çok yetenekli oyuncuları var ve bunlara karşı çok önemli tedbirler alacağız. Oyuncularıma kazandıkları maç sonrasında hemen konsantre olmalarını ve Altay maçının Erzurum maçından çok daha zor geçeceğini söyledim. Sıcak bir havada oynanacak maç. Çok bir atmosfer ortamı yok, ama biz ne olursa olsun alabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Altay maçından sonra milli ara var. Mutlu girebilmek önemli. Her şey oyuncularda bitiyor. Onlar ne kadar çok isterse, arzularsa ve coşkuyu sahaya yansıtırlarsa bizler de mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Zaten skora da yansıyor, istediğimiz oyuna da yansıyor. 3 puan almak demek, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bu anlamda sıkıntılarımızın olduğu noktalar var. Onları aşmamız lazım. Maçın içerisinde zaman zaman tempomuz ne kadar yüksek olsa da son paslarda, topu öne taşımada birazcık daha kaliteli noktaya gelebilirsek, açıkçası çok daha farklı bir Balıkesirspor izleyebiliriz diye düşünüyorum".



Beklentilerin altında performans sergileyen takımlar olduğunu belirten Tandoğan bu sezon çok farklı skorla olabileceğini söyledi. Tandoğan, "Beklentimin çok altında performans gösteren takımlar oldu. Onlar da şundan kaynaklı; çok iyi bir kadro kuruyorsunuz, kurulan kadro direkt şampiyonluğa oynayacak gözüyle bakılıyor. Bunun üzerinde ciddi bir baskı var. Taraftarınız sizden geçen seneki Gençlerbirliği gibi olmanızı bekliyor, ama geçen seneki ligle bu seneki arasında dağlar kadar fark var. Biz bile transfer anlamında ligin en kötüsü konumundayız. Ama bakıldığında bir birlikteliği sağladığınızda, önünüze kaya gibi bir takım çıkabiliyor. Geçen sene öyle bir şey yoktu. Geçen sene tamamen dağılmış, kafaların burada olmadığı bir lig başlangıcı vardı. O yüzden de takımlar bu sene bu fark edemediler, seyirci bunu fark edemedi. Ben bu sezon çok farklı skorlar olabileceğini düşünüyorum" dedi.



Yeniden anlaşmaya varılan Otoo için fiziki yetersizliğinin bulunduğunu belirten Tandoğan Otoo'nun şu an yüzde 20 seviyesinde futbol oynadığını söyledi. Tandoğan, "Otoo bize geldiğinde hazır olduğunu söylediği, ama yaptığımız testlerde takımdaki en alt seviyedeki oyuncu. Bunu net bir şekilde belirteyim ki yarın bir gün Otoo neden oynamadı, Otoo neden böyle falan denmesin. Biz milli arayı bekliyoruz Otoo için. Otoo bizim için 15-20 dakika bir top oynarsa, onun topu tutabilme özelliği olan, kuvvetiyle fiziğiyle oynayan bir oyuncu. Ondan faydalanabilmek istiyorum. Ama açık ve net söyleyeyim. Şu anda Otoo yüzde 20'de" şeklinde konuştu.



Bunu büyük takımlara yapacak yürek var mı?



Afyonspor ile oynanan hazırlık maçında Atilla ve Glumac'a verilen cezayı eleştiren Ali Tandoğan, "Bunun Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'ın başına gelse aynı cezayı verebilecek yürek var mı" diye sordu. - BALIKESİR