Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek görevi bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, görevi bıraktığını duyurdu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesirspor'a üzülerek veda ettiğini belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Burada bulunduğumuz süre boyunca bizimle aynı heyecanı yaşayan hepsi birbirinden kıymetli futbolcularımıza emeğine ve özverisine birebir tanık olduğumuz başkanımız Sayın Özgür Yılmaz'a değerli yönetimimize desteğini esirgemeyen taraftarımıza ve bizi emeği geçen tüm kulüp personeline teşekkür ederiz. Balıkesirspor'a hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diler Balıkesirspor'un kalbimizde her zaman ayrı ve özel bir yeri olacağını belirtmek isterim. Allah'a emanet olun."