Balıkesirspor Tuzlaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker galibiyet için, "İlk yarıda sergiledikleri oyunu ikinci yarıda ortaya koyamadık" derken, Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal da, "Güzel oyunları için futbolcu kardeşlerim müthiş mücadele ettiler. hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi.

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarıda sergiledikleri oyunu ikinci yarıda ortaya koyamadıklarını söyledi. Oyun olarak daha iyi olmaları gerektiğini ifade eden Tütüneken, "İlk yarı azıcık daha iyi bir oyun vardı. Birkaç pozisyonumuz vardı onları değerlendiremedik sonradan frikik golü ile öne geçtik. ilk yarı oyunumuz daha oturaklı idi diye düşünüyorum. Ama ikinci yarı ne oldu ne bitti birinci bölgeden çıkamadık. Bizim oyunumuzun bu olmaması lazım. Dolayısıyla bunu çalışacağız kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu şekilde ikinci yarı birinci bölgeye oynayamayız olmaması lazım. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum ikinci yarı iyi bir oyun çıkardılar. Bizde kesinlikle üzerine koyup bu ligde eğer azıcık daha üstlere oynamak istiyorsak azıcık daha üstlere oynamamız lazım" dedi.

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor teknik sorumlusu Umut Baysal ise ikinci yarıda baskılı ve istekli oynamalarına rağmen sonucu değiştiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Baysal, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte ileri haftalarda daha iyi olacaklarını ifade ederek karşılaşma ile ilgili şunları dile getirdi:

"Birinci devre oyuna hızlı başladık 3. dakikada Halil Çolak ile net bir pozisyonumuz var. Rakibi iyi analiz ettik. İyi savunma yaptık ilk yarı. Rakibin bütün atacağı koşuları engelledik. Rakibe 45 dakika boyunca pozisyon vermedik. Rakip biraz daha pozisyon ve pas oyununda etkili gibi gözükse de her şey istediğimiz gibi giderken ilk yarının sonunda frikikten şansız bir gol yedik. Daha sonra ikinci yarı oyuna baskılı başladık. Topa sahip olduk, pas oyununa daha iyi oynamaya başladık. 6-7 net pozisyonumuz var. Tartışmalı pozisyonlarımız var. İkinci yarı sahada daha organize bir takım vardı. Oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Foxi, Apo gibi yeni katılan oyuncularımız var. bunlar ilerleyen haftalarda takımıza tam anlamıyla katıldığında iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. İkinci yarı çok iyi top oynadılar. ilerleyen haftalar için çok ümitliyim. Tuzlaspor'u da aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BALIKESİR