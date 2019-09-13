Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor'u 2-0 yenen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." dedi.

Göksu, maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolcuları iyi mücadele ettikleri için kutladığını dile getirdi.

Rakip takımın da oyunu çirkinleştirmeden oynadığını vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:

"Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık, bu yüzden çok üzüldük. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bu sürdüğü sürece iyi neticeler alacağımıza inanıyorum."

Taşyürek: "Üçte üç yapınca ayaklarımız yere basmadı"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de Balıkesirspor'un bazı sıkıntılarının olduğunu bildiklerini söyledi.

Taşyürek, Balıkesirspor'un kendilerinden daha iyi oynadığını işaret ederek, "Rakibimiz bizden daha iyiydi. Biz üçte üç yapınca ayaklarımız yere basmadı, rakibimizin pozisyonuna bakarak maç oynamadan kendi kafamızda pozisyona girdik. Çok erken yediğimiz golden sonra çabalarımız sonuç vermedi. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.