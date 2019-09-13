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Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

12 dakika önce

- Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından Mustafa Ati Göksu: "Üç puan aldığımız için mutluyuz" Ahmet Taşyürek: "Ayaklarımız yere basmadı"BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

- Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

Mustafa Ati Göksu: "Üç puan aldığımız için mutluyuz"

Ahmet Taşyürek: "Ayaklarımız yere basmadı"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu, "Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

Göksu, maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolcuları iyi mücadele ettikleri için kutladığını dile getirdi. Rakip takımın da oyunu çirkinleştirmeden oynadığı ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık, bu yüzden çok üzüldük. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bu sürdüğü sürece iyi neticeler alacağımıza inanıyorum."

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ayaklarının yere basmadıklarını söylerken, bunun sonunda mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Taşyürek, Balıkesirspor'un bu maç kendilerinden daha iyi oynadığını ifade ederek, "Bizden daha iyi, daha konsantrelerdi. Biz üçte üç yapınca ayaklarımız yere basmadı, rakibimizin pozisyonuna bakarak maç oynamadan kendi kafamızda pozisyona girdik. Çok erken yediğimiz golden sonra çabalarımız sonuç vermedi. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının ardından

Ahmet Taşyürek, Balıkesirspor, Göksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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