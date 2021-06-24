TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yarın Avlu Kongre Merkezinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü genel kurulumuz, pandemi koşulları gereği kongrenin yapılacağı salonun uygun görülmemesi nedeniyle 9-16 Temmuz tarihlerine ertelenmiştir. Kongre, Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu temmuz ayına ertelendi - Son Dakika Spor