Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'un orijinal logosu ve ismi tescillendi
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Balıkesirspor'un orijinal logosu ve ismi tescillendi

1 saat önce

Balıkesirspor'un isim ve orijinal logosu, Batu Patent tarafından tescillendi.

Balıkesirspor'un orijinal logosu ve ismi tescillendi, System.String[]
Balıkesirspor'un isim ve orijinal logosu, Batu Patent tarafından tescillendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kırmızı-beyazlı yönetimin marka tescili için yaptığı başvuru, Batu Patent Marka Danışmanlık firması tarafından onaylandı.
Batu Patent ve Batu Belgelendirme Şirketleri Müdürü Çağdaş Bağmeşli, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'yı kulüp tesislerinde ziyaret ederek tescil belgesini teslim etti.
Başkan Dağlı ile bir süre sohbet eden Bağmeşli, Balıkesirspor'a lig yarışında başarılar diledi.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da kulübün isim hakkı ve orijinal logosunun 10 yıl daha tescillendiğini belirtti. Dağlı, patent konusunda kendilerine yardımcı olan BATU Patent'e teşekkür etti.
Balıkesirspor, Kadir Dağlı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:47 Kaynak: AA
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