Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor'un yeni transferleri taraftarlarla buluştu
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Balıkesirspor'un yeni transferleri taraftarlarla buluştu

44 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni sezon öncesi transfer ettiği futbolcular, taraftarlarla buluştu.

Balıkesirspor'un yeni transferleri taraftarlarla buluştu, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni sezon öncesi transfer ettiği futbolcular, taraftarlarla buluştu.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törene taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbolcular Balıkesir Genç Müzisyenler Derneğine bağlı Kent Orkestrası Grubu'nun çaldığı marşlarla tek tek sahaya gelerek taraftarları selamladı.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, burada yaptığı konuşmada, yeni transferlerin Balıkesirspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni futbolcularla taraftarlara daha güzel bir futbol izletmeyi hedeflediklerini belirten Dağlı, "Taraftarlarımızdan maçlara gelerek futbolcularımızı yalnız bırakmamalarını istiyoruz." dedi.

Futbolculardan Sezer Özmen de transfer sezonunun son gününde Balıkesirspor'a geldiğini ama tüm gücüyle mücadele edeceğini ifade etti.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise 3 maçlık periyodu iyi bir şekilde atlattıklarını ve yeni transferlerle daha da güçlendiklerini vurguladı.

Tandoğan, yarın oynayacakları Ümraniye karşılaşmasının çok zor geçeceğini anlatarak, "Rakip takım 3'te 3 yapmış, geçen yılki takımı koruyarak takviyelerle desteklemiş. Bizler dersimize çok iyi çalıştık, oyuncularımız geç katılmalarına rağmen iyi bir adaptasyon süreci yakaladılar. Onların gelişi bize güç katacaktır, hiç merak etmeyin taraftarlarımızın istediği futbolu sahaya yansıtacağız. Birazcık zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarla birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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