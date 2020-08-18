Balıkesirspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Protokol ve ticari işletmeler sorumlusu: Hüseyin Atikler

Reklam ve pazarlama sorumlusu: Aytuğ Yarmaz

Basın sözcüleri: Burak Ceylan ve Sinan Eren

Altyapı sorumluları: İbrahim Teke ve Sinan Eren

Hukuk işleri sorumlusu ve genel sekreter: Cem Özışıklıoğlu

Taraftar sorumluları: Sadettin Akbaba ve Cihan Çakır

Profesyonel futbol şube sorumluları: İlhan Eker ve Murat Ustalı

Asbaşkanlar: Ferit Gündoğdu , Ahmet Sakbaş, Rıza Tekin, Ümmet Şengül ve Harun Özkan

Tesisleşme sorumlusu ve asbaşkan: İbrahim Şener Akdeniz

Mali işler sorumlusu ve asbaşkan: Mehmet Demiraslan

Kulüp başkan yardımcıları: Metin Özpınar ve Erol Çetin

Ümit Arslan başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Yönetim kurulunun 4 saat süren ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra iç transfer, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları, teknik heyet seçimi ve sorunlu futbolcu dosyaları ele alındı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor 'da, Ümit Arslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevler belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:51

Kaynak: AA

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