Balıkesirspor yeni sezon formalarını tanıttı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor yeni sezonda giyeceği formaları düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Balıkesirspor tesislerinde yapılan tanıtım öncesi Futbol Şube Sorumlusu Murat Ustalı ve Basın Sözcüsü Sinan Eren, UÇK (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) ve transfer tahtası ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. 26 dosyanın UÇK'da olduğunu belirten Murat Ustalı bu dosyaların çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Açıklamanın ardından forma tanıtımına geçildi.

Umbro firması ile yeni sezon için forma tedarikçisi olarak anlaşan Balıkesirspor 4 oyuncu 3 de kaleci forması tanıttı. Kırmızı, beyaz, çubuklu ve alternatif olarak gri forma giyecek olan Balıkesirspor, kaleci formalarında ise yeşil, mavi ve sarı renklerini tercih etti. - BALIKESİR