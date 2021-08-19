Balıkesirspor yönetimi Vali Şıldak'ı ziyaret etti

Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Yılmaz, Şıldak'a forma hediye ederek, maçlarına davet etti.

Balıkesirspor Başkanı Özgür Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde, Balıkesirspor Kulübünün geçmişi ve geleceği masaya yatırıldı. Vali Şıldak, kendisinin de kıymet verdiği Balıkesirspor için başta valilik olmak üzere bağlı kurumlar ile birlikte Balıkesirspor'un yanında olduğunu beyan ederek, "Balıkesirspor taraftarının da milli birlik ve beraberlik noktasında duruşunu ve hassasiyetlerini taktir ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Özgür Yılmaz, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma ve Balıkesirspor'un ligde oynadığı ilk maçında Müşerref Yırcalı'nın ilk başlama vuruşunu gerçekleştirdiği fotoğrafını takdim etti. - BALIKESİR