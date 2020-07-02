Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı - Son Dakika

Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı.

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Kırmızı-beyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından anlaşma şu şekilde duyuruldu:

"Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız." - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Yusuf Şimşek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı - Son Dakika Spor
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