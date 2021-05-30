Balıkesirspor zirve yarışından kopmadı

TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Balıkesirspor 13. hafta maçında konuk ettiği Menemenspor'u Peter Ambrose'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Maçı Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Balıkesir ekibi maçın 32. dakikasında Peter Ambrose ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 60. dakikada konuk ekip Menemenspor Muhammet Yazar ile eşitliği yakaladı. Golden sonra baskıyı arttıran kırmızı-beyazlılar aradığı golü 77. dakikada köşe vuruşundan buldu. Ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Peter Ambrose Balıkesirspor'u yeniden öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Balıkesirspor maçı 2-1 kazanmayı başardı. Aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkaran Balıkesirspor zirve takibini sürdürdü. - BALIKESİR