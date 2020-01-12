Balıkkesir-köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkkesir-köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Balıkkesir-köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

6 saat önce

Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdüBALIKESİR'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan Ali S.?nin eşi Sevgi S., Keşke önüne atlayabilseydim diyerek feryat etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S., köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş etti. Evde bulunan annesi Sevgi S.?nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.?nin öldüğü belirlendi.

Sinir krizi geçiren Ali S.?nin eşi Sevgi S., Elimle kanayan yere bastırmaya çalıştım ama olmadı. Keşke önüne atlayabilseydim diyerek feryat etti.

Ali S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan Batuhan S. ise Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Batuhan S. ilk ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü bunun üzerine kavga ettiklerini belirtti. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

Batuhan S.?nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Balıkkesir-köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

Edremit, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 günde 600 koyunu ölen besici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Trump: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
23:10 Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
23:03 Dağcılar "93 Harbi" şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı - Son Dakika
23:01 Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
23:00 Çöp konteynerinde bulunan cesedin kayıp parçaları da çöpte bulundu - Son Dakika
22:57 TRT Kurdi, kuruluşunun 11. yılını kutladı - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkkesir-köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]