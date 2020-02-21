Balıkkesir plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi - Son Dakika

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Balıkkesir plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi
6 saat önce
Balıkkesir Plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
Balıkkesir Plakasız motosikletine yakıt alamayan cezaevi firarisi tüfekle saldırmak istedi
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