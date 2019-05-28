Balıklama atladığı şelalede kayalıklara çarparak öldü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde şelaleden balıklama suya atlayan yabancı uyruklu genç, kafasını suyun içerisindeki kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:00 Kaynak: İHA
'nın Kestel
ilçesinde şelaleden balıklama suya atlayan yabancı uyruklu genç, kafasını suyun içerisindeki kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Olay, Kestel ilçesi Narlıdere
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ahmet Mehdi Amuna isimli yabancı uyruklu genç, arkadaşlarıyla serinlemek için Narlıdere Şelalesi'ne gitti. Kayalık alandan şelaleye balıklama atlayan Amuna, suyun içerisindeki kayalıklara kafasını çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından AFAD ekipleri gencin cansız bedenini kayalık ve engebeli alandan zorlu bir operasyonla çıkarttı. Ahmet Mehdi Amuna'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp
Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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