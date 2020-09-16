Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor - Son Dakika

Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor

Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlar şenlenmeye başlarken, aylardır bu dönemi bekleyen balıkçılar daha ucuz ve bol balık satabileceklerinden, talebin de artacağından emin olduklarını belirtiyor.

Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor, System.String[]

Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlar şenlenmeye başlarken, aylardır bu dönemi bekleyen balıkçılar daha ucuz ve bol balık satabileceklerinden, talebin de artacağından emin olduklarını belirtiyor.

1 Eylül balık sezonun açılması ile tezgahlarını taze balıklarıyla şenlendiren balıkçılar, sıcak hava ve sezonun ilk günleri olduğu için yaklaşık 15 gün sonra boş kalan tezgahlarının da dolup taşacağı belirtmişti. Balıkçıların yaptığı tahmini, sezon açılışından 15 gün sonra gerçek oldu. Denizin bulunmadığı Eskişehir'de artık balık tezgahları doldu. İlk günlerde yaklaşık 10 çeşit balıkla sezonu açan balıkçılar, şimdi her gün neredeyse 60-70 çeşit balık satıyor. Bu yıl balıkların hem nicelik hem de nitelik açısından yükselişte olduğunu belirten balıkçıklar, havaların soğumasıyla bolluğun iyice artacağını ve bu vesileyle fiyatların aşağı çekileceğini ifade etti. Bu yılın özellikle palamut açısından çok verimli geçeceği görülürken, gün geçtikçe balıkların boyutlarında ve ağırlıklarında artış yaşanıyor. Havaların iyice serinlemesinin ardından bu yükselişin iyice tırmanacağı ve bunun sonucunda şu ana kıyasla hem daha büyük hem de daha ucuz balık tüketilebilmesi öngörülüyor.

Bağışıklık sisteminin korunması, zeka gelişimi, hücre onarımı gibi pek çok yararı bulunan balığın çeşitliliği artarken, fiyatları düşüş eğilimindedir. Balıkçılar müşterilerin taleplerinin önümüzdeki aylarda iyice yükseleceğini tahmin ederken, işlerinin daha da açılacağını ümit ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak ve vücut direncini en üst düzeyde tutmak için balık tüketimini vurgulayan esnaf, balığın düzenli olarak sofralarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

"Hamsi çoğalmaya, palamut büyümeye başladı"

Balıkçılar, av sezonunun ikinci haftası tamamlanırken verim ve çeşitliliğin ilk güne oranla yükseldiğini ifade etti. Uzun yıllardır Eskişehir'de balıkçı olarak bulunan Muharrem Şahin 15 gün sonra balıkçılık sektöründe artan hareketliği anlattı. Şahin, "Şu anda balık sezonunun 14'inci günü. İlk başlarda balıklarımız az geliyordu. Şu an balık çoğalmaya başladı. Hamsi çoğalmaya başladı, palamutlar büyümeye başladı. Bu palamutlar ilk geldiğinde 150-200 gram geliyordu. Şu an yarım kilo ile bir kilo arasında gelmeye başladı ve tanesi on beş lira. Yani hem cazip hem ucuz. Fiyatlar inişe geçmekte. Mesela ilk başladığımızda hamsi 30-35 lirayken, şimdi 20-25 lira arasında değişiyor. Sardalya balığımız var omega-3 bakımından çok zengindir biliyorsunuz. Onlar da 20-25 aralığında başladı ve şimdi 15 lira. Onun dışında uskumru balığımızın kilosunu yirmi liradan satıyoruz. Sezonun başında bu balığı otuz liraya satıyorduk" diye konuştu.

"Fiyatlar daha düşerse talep artacak"

Havaların serinlemesinin, fiyat düşüşünü pekiştireceğini belirten Muharrem Şahin, "Havalar iyice soğumaya başlayınca balık da bollaşacak ve fiyatlarımız tabii inmeye başlar, alt seviyeye düşer. Vatandaşımızın cebine, bütçesine cazip gelir. Vatandaşımız balığı özlemiş sezonun bitişinden sonra. Şimdi vatandaşımızın talebi yüksektir. Fiyatlar biraz daha düşük olsa insanların talebi daha da artar tabii. Şu anda günlük ortalama 400-500 kilo balık satıyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda 1-1.5 tonun üzerine çıkar" diyerek öngörülerini anlattı.

"Balık çeşitliliği artıyor"

Diğer yandan balıkçı Cavit Aladağ, bu yıl verimliliğin balıkçı esnafı tarafından hoş karşılandığını belirtti. Aladağ, "Balık büyümeye, bollaşmaya, çeşitlenmeye başladı. Mesela sezon başında 5-6 çeşit balıkla başlıyorduk ama şu anda nereden baksan 60-70 çeşit balık var. Zaman geçtikçe balık gayet bollaşıyor. Palamut boy attı ve büyüdü. Hamsi, istavrit çoğalmaya başladı. Sezon başında bunlar yoktu mesela. Fiyatlar makuldür. Sardalya on beş lira, hamsi yirmi lira. Günlük ortalama 500-600 kilo ufak balık satılır. Büyüklerden de 50-60 kasa satarız. Satışlar şu anda bu şekilde" diye hareketliği anlattı.

"Bu yıl denizde balık da bereket de bol"

Her yıl bir balığın önce çıktığı ifade edilirken, bu yıl kendini gösteren balığın palamut olduğu gözlemlendi. Yıllardır bu işin içinde olan Salahattin Aslan Benzer bu yıl palamudun bol çıktığı söyledi Benzer, "Üç senedir palamut balığı yeterince çıkmıyordu. Bu sene palamut bol çıktı. Balıklar denizde bol bu yıl, bolluk bereketlilik var. Bu durum her gün üzerine koyarak devam ediyor, fazla fazla balık çıkıyor. Bu sene balığın çok ucuz olacağını düşünüyoruz. Bir de palamut balığı 3-4 senede bir çıkar ve bu sene çıktı. Bu sene millet bol balık yiyecek. Palamut balığı her yağmur yağdığı zaman yüz ve iki yüz gram olarak büyür. Bu sezon ilk başlarda 300 gram geliyordu, şimdi 600 gram geliyor. Eğer bu balık bu şekilde devam ederse 15-20 gün sonra tanesi bir kilo gelecek ve balık yedi lirayı geçmeyecek. Bu sene bolluk olduğunu hissediyoruz, denize gidip gelirken de görüyoruz zaten" diyerek memnuniyetini ve umutlarını aktardı.

Her gün yoğunluk artıyor

Bu senenin bereketli geçecek olmasının heyecanını yaşayan balıkçılar, eylül ayının ilk gününden itibaren tezgahlarında satışlara başlarken, temponun iyice artmasını ve vatandaşın talebinin yükselmesini bekliyor. Müşterilere karşı sorumluluk hissiyle bu işi yaptıklarını belirten balıkçı Hilmi Başmanaf bu konuda, "Av sezonunun açılmasıyla ilk andan itibaren hızlı bir şekilde işlerimize başladık. Tüm yoğunluğuyla, heyecanıyla işimize devam etmekteyiz. Tabii ki günden güne meşguliyet yükselmektedir. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Şu anda hava şartlarından dolayı biraz temposu düşük gidiyor ama aralık, ocak aylarında burada nefes almaya vaktimiz olmuyor. Biz bunu seviyoruz. Bu işi severek yapıyoruz" sözleriyle heyecanını, umudunu ve sevincini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Esnaf, Eylül, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması: Alacağımız isimler olacak Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü Son Dakika: Türksat 5A haberleşme uydusu 2 Ekim'de teslim alınacak, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak Güne yükselişle başlayan dolar rekor seviye olan 7,50'den işlem görüyor Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin yollara çıkması 10-15 yılı bulacak "Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı Son Dakika: Kayseri'de Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Talihsiz kadın eşinden gördüğü 17 yıllık işkenceyi anlattı: Ayaklarıma ispirto döküp başka kadınlarla ilişkisini izletti Beşiktaş, Al Ahli gerekli evrakları göndermediği için Josef'e geçici lisans çıkaracak Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Onca uyarı ve yasağa rağmen sokak ortasında düzenlenen eğlencede korona kuralları hiçe sayıldı Sivas'ta yaşayan genç, koronavirüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı Galatasaray, futbolcuların maaş indirimiyle toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı
Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi         
09:04
Bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı, şaşkına çeviren anlar kameralara yansıdı Bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı, şaşkına çeviren anlar kameralara yansıdı         
09:03
Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler         
08:56
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak         
08:53
"F.Bahçe başkanı olma hayalim yok" diyen Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş itirafı: Sempatim var         
08:44
Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları         
07:35
Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor         
00:15
Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Cemal Can'ı mı destekledi? İçtenlikle yanıtladı Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Cemal Can'ı mı destekledi? İçtenlikle yanıtladı         
23:50
Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı         
23:48
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu         
22:31
Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor         
22:26
Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı         
22:09
Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu         
22:07
Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var         
20:53
Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü         
20:38
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü         
18:28
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 10:55:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei