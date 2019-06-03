Son Dakika Haberleri: Balıklar oksijensiz kalmasın diye şelale yaptı
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Balıklar oksijensiz kalmasın diye şelale yaptı

14 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde barajdaki balıkların oksijen ihtiyacını karşılaması için belediye tarafından küçük bir şelale yapıldı.

Balıklar oksijensiz kalmasın diye şelale yaptı, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde barajdaki balıkların oksijen ihtiyacını karşılaması için belediye tarafından küçük bir şelale yapıldı.

Sulakyurt Belediyesi tarafından ilçedeki dağlık alandan geçen derede balıkların ölmemesi ve oksijen ihtiyacını karşılamak için küçük bir şelale yapıldı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Burası Sulakyurt Belediyesi tarafından yapılmış küçük bir şelaledir. Bu yapay şelalenin amacı Sulakyurt barajında yaşayan milyonlarca balığın oksijensiz kalmasından kaynaklı olarak sıkıntıyı gidermek amaçlıdır. Burada oluşan köpükler oksijen olarak Sulakyurt barajına gidiyor. Oradaki milyonlarca balığımız bu köpüklü suda yutup oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Sulakyurt Belediyesi doğa hayatını korumaya son derece kararlıdır. Doğa da yaşayan her canlının hayatını sürdürebilmesi için üzerimize düşen sorumluğu yapmaktayız" dedi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
İsmail Bildik, Kırıkkale, Sulakyurt, Güncel
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