Balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor - Son Dakika

Balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor

13.01.2021 16:37
Balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir esnaf kuruyan şelaledeki balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir esnaf kuruyan şelaledeki balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor.

Tarsus Şelalesinde suların çekilmesiyle birlikte burada yaşayan yavru balıklar ölmeye başladı. Yılanbalığı, sazan ve kızılkanat balığı yavruları çekilen sular nedeniyle ölmeye başladı. Bunu gören Mehmet İnak isimli vatandaş yavru balıkların yaşadığı ve suların çekildiği şelalenin bir koluna hortumla su vererek onların hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor.

Şelaleye geldiğinde balık yavrularının can çekiştiğini gören Mehmet İnak iş yerinden hortumla verdiği su ile balıkları hayatta tutmaya çalıştığını söyledi. Beş saat boyunca dereye hortumla su veren İnak, "Kuraklıktan dolayı üç dört gündür şelalede su kuruduğu için şelalenin su olan bölgesinden hidraforla olmayan bölgesine su aktarıyoruz, sabahleyin baktığımızda yüzlerce balığın öldüğünü gördük, çok az bir bölgede su vardı, buradaki suyu çoğaltıp su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için onların ölmemesi için beş saatir buraya su veriyorum" dedi.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Kızılkanat, Mersin, Tarsus, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor - Son Dakika


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