Son Dakika Haberleri: Balıklar Telef Oldu

Balıklar Telef Oldu

43 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde telef olan çok sayıda balık karaya vurdu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde telef olan çok sayıda balık karaya vurdu.

Alınan bilgiye göre, belde sahilinde bulunan Tarihi Kum Ada civarında dolaşan vatandaşlar ölü balıklar bulunduğunu fark etti.

Durumun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alıp inceleme başlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.

Mühendislerin bölgeden numune aldıklarını belirten Candan, "Görevli ekibimiz alınan numunelerin incelenmesinin ardından elde edeceğimiz sonuçlarda balıkların kesin ölüm nedenine ulaşacağız." dedi.

Bölgede amatör balık avcılığı yapan Semih Bayraktar ise her gün burada balık avladığını ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Çardak, Lapseki, Çanakkale, Güncel
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