Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor - Son Dakika

Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan ve halen su ürünleri avlanma yasağının sürdüğü Beyşehir Gölü'nde yaşayan ve tarımsal sulama sebebiyle tarihi Taşköprü'nün altındaki regülatör kapaklarının açılması neticesinde BSA kanalına...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan ve halen su ürünleri avlanma yasağının sürdüğü Beyşehir Gölü'nde yaşayan ve tarımsal sulama sebebiyle tarihi Taşköprü'nün altındaki regülatör kapaklarının açılması neticesinde BSA kanalına akmaya başlayan yüzlerce balık, yaşama tutunabilmek için akıntıya karşı tersine yolculuk yapmaya çalışınca ilginç görüntüler sergiledi.

Kanalda bu görüntüler yaşanırken, su akışının birden kesilmesi sonucu kanal içerisinde mahsur kalan yüzlerce balık ise ölümle burun buruna kaldı. Bazılarının kanal içerisinde hareketsiz yatarak telef olduğu gözlendi. Kanalda yaşanan bu manzarayı gören vatandaşlar ise, ölümle karşı karşıya kalan sığ sulardaki balıkların kanaldan toplanarak yeniden göl sularıyla buluşturulmasını istedi. Beyşehir Gölü sularının yaz dönemi öncesinde tarımsal sulama için Konya Ovası ile buluşturulması maksadıyla tarihi Taşköprü'nün regülatör kapaklarının açılması sonrasında halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen Beyşehir Suğla Apa (BSA) Kanalı bahar döneminde yeniden sularla doldu. Gölden kanala su akışı ile beraber değişik türdeki binlerce üreme dönemindeki balık da sularla birlikte kanala akmaya başladı. Başta pullu sazan, tatlı su levreği, Çin Sazanı olmak üzere geçmişten günümüze pek çok türe yaşam alanı olan gölden BSA kanalına akan balıklar, kendilerini akıntıya bırakmak yerine tekrar göl sularına kavuşabilmek amacıyla tersine yolculuk yapabilmek için mücadele verirken renkli görüntüler oluşturdu.

BALIKLARIN YAŞAM MÜCADELESİ

Kanal üzerinde bu manzara yaşanırken, su akışının bir gün sonra aniden kesilmesi sonucu sığ sularda mahsur kalan yüzlerce balık ise ölümle burun buruna kaldı. Şelale noktasında bazı balıkların oksijen yetersizliği nedeniyle ölmeleri vatandaşların tepkisine neden oldu. Kanalın dibinde telef olan yaklaşık 2-3 kilo ağırlığındaki bir sazan balığını da gören vatandaşlar, kanalda ölümle yaşam arasında sıkışan ve sığ sularda sağa sola giderek yaşam mücadelesi veren adeta can çekişen balıkların toplanarak tekrar göl sularına bırakılmasını istedi.

Kanaldaki balıkları izleyen Ahmet Taşkın, su akışının kesilmesi sonucu su derinliği olmaması nedeniyle kanaldaki birçok balığın öldüğünü belirterek, "Gölden kanala akan balıklar, akıntıya karşı tersine göç etmeye çalışıyor. Yani ait olduğu göl sularına dönmenin mücadelesini yapıyor. Bu ancak, bu kanalda mümkün değil. Balıklar da aşağıya gitmek istemiyor. Kanala su verilirken bu balıkların bu duruma düşmemesi için önlem alınması da gerekir. Şu anda burada içler acısı bir görüntü var. Kanaldaki daha derin kesimde suyun dibinde ölmüş büyük bir sazan balığı da var. Bu balıkların hepsinin ölmemesi için buradan kurtarılması gerekiyor" dedi.

"BİRÇOK BALIK KANALA AKARAK TELEF OLDU"

Selim Koçer de, kanalın kapakları açılırken önlem alınmaması nedeniyle üreme dönemindeki birçok balığın kanala akarak telef olduğunu ve birçoğunun ise kurtarılmayı beklediğini vurgulayarak, "Burada sıkışan yüzlerce balık kanala su akışının kesilmesi sonucu ölümle burun buruna kaldı" diye konuştu.

Koçer, kanal içerisinde ölü balıklar da gördüklerini belirtirken, su derinliğinin azalması sonucu oksijensiz kalan türlerin su içerisinde çırpınarak yaşama tutunabilme mücadelesi verdiğini, yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini kaydetti.

Abdurrahman Kırbaş ise, kanal içerisinde yaşanan manzaranın çok kötü olduğunu savunarak, "Yani bu balıkların buradan alınıp tekrar göl sularına bırakılması lazım. Bu balıklar yoksa ölecek, aşağıya doğru giden su yok. Ölü balıkları da görüyorsunuz. Üç kiloluk sazan var burada suyun daha derin olan kesimindeki dibinde. Yazık günah bu balıklara. Şu anda av yasağı var. Bu balıkları kurtarabilmek için kanala giremeyiz ancak izin versinler gönüllü olarak bizler girelim, bu balıkları kurtarıp tekrar ait olduğu göl sularıyla buluşturalım. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulsun yoksa, burada kalan balıklar da bir iki gün içerisinde ölecek" uyarısında bulundu.

Öte yandan, kanal üzerinde su akışının kesilmesi üzerine şelale mevkisinde kanal içerisine giren iki genç de, su derinliğinin kaybolması üzerine su içerisinde can çekişen ve daha çok suyun olduğu sulara doğru gidebilmenin mücadelesini veren balıkları elleriyle yakalayarak kanalın daha derin olan kesimine doğru atıp kurtarmak için uzun süre mesai yaparken görüntülendi.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor

Beyşehir, Taşköprü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:10 Kaynak: İHA


Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi         
19:12
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 23:43:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]