Balıklara asgari boy denetimi - Son Dakika

Balıklara asgari boy denetimi

22.03.2021 09:57
Balıklara asgari boy denetimi, System.String[]

Tekirdağ'da deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçümleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçümleri gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçılar denetlendi. Su ürünleri mezatında ve perakende balık satış yerlerinde yapılan denetimlerde maske mesafe ve hijyenin yanı sıra deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçümleri yapıldı.

Buna göre avlanabilir asgari balık boyları ve yasak olan türler şöyle:

"Deniz balıkları avlanabilir asgari boy ölçüleri; hamsi 9 cm, barbunya 13 cm, lüfer 20 cm, kalkan 40 cm, lagos 45 cm, tekir 11 cm, istavrit 13 cm, palamut 25 cm, sardalya 11 cm, mezgit 13 cm, bakalyora 25 cm ve kılıç balığı 125 cm'dir. Tatlısu balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri ise tatlısu levreği 18 cm, alabalık 25 cm, karabalık 35 cm, yılanbalığı 50 cm, siraz 20 cm, kadife 26 cm, sazan 40 cm, tatlısu kefali 20 cm, sudak 26 cm, turna 40 cm ve yayın 90 cm'dir. Avlanması yasak türler; deniz atı, deniz kaplumbağası, deniz alası, mersin balığı, büyük camgöz, fok balığı ve yunustur." - TEKİRDAĞ

Balıklara asgari boy denetimi
Balıklara asgari boy denetimi
Balıklara asgari boy denetimi
Balıklara asgari boy denetimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıklara asgari boy denetimi - Son Dakika


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