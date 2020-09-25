Balıkların boyları teker teker metre ile ölçüldü - Son Dakika

Balıkların boyları teker teker metre ile ölçüldü

Balıkların boyları teker teker metre ile ölçüldü Bodrum'da balıkçıların tezgahlarını süsleyen balıklar Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mezura ile teker teker boyları ölçüldü.

Balıkların boyları teker teker metre ile ölçüldü

MUĞLA - Bodrum'da balıkçıların tezgahlarını süsleyen balıklar Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mezura ile teker teker boyları ölçüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Bodrum'da gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yavru balık tutanların gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Bodrum'a gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve su ürünleri yetkilileri tezgahları süsleyen balıkların boylarını teker teker metre ile ölçtü. Mezura ile ölçüm yapan yetkililer boyutundan ufak olan balıkları tezgahlarında satan esnafa cezai işlem uyguladı. Yurt dışından ithal edilen balıkların ve su ürünlerinin belgeleri de kontrol edildi.

Göltükbükü mahallesinde bulunan balıkçıları denetleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak avlanma sezonunda yeterli büyüklüğe erişmemiş balıkların avlanmasına karşı mücadele başlattıklarını belirterek "1380 sayılı su ürünleri yasasının bize verdiği yetkiye dayanarak avcılığın başladığı 1 Eylül tarihinden itibaren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı su ürünleri görevlilerimizce bu denetimleri periyodik olarak yapmaktayız. Bu denetimlerdeki amacımız özellikle bu avlanma sezonunda henüz yeterli büyüklüğe erişmemiş Bakanlığımızın belirlemiş olduğu boyutlarda olmayan küçük balık avcılığının önüne geçmek. Bu günde bu denetimi buradan başlatıp, gece boyunca sürdüreceğiz. Burada hedefimiz en azından belli bir boyuta gelmeden avlanmanın önüne geçmek. O küçük balıkların bir nesil yumurtlayarak, yavru çıkararak sürdürüle bilir su ürünleri avcılığının devamına katkı sağlamak. Balıklar standartların altında ise hemen burada yüzde 5 oranında küçük balığımız varsa, ölçülere uymayan balığımız varsa görevlilerimiz balıklara el koyuyor ve balık unu fabrikalarına gönderiyoruz. Eğer gönderemiyorsak mutlaka imha ediyoruz. İlk sefer yakalamada 5 bin lira, 2'cisinde ise 10 bin lira işletme sahibine balıkçımıza ceza kesiyoruz. İthal balıkları ve ıstakozlarında belgelerini kontrol ediyoruz" dedi.

Ege bölgesinde av sezonunun başlamasıyla denetlemelerde özellikle boy yasağın da olan barbun 13 cm, palamut 45 cm, lahoz 50 cm, sinarit 35 santimetrenin altında olmaması gerektiği öğrenildi.

Balıkların boyları teker teker metre ile ölçüldü

Bodrum, Balık, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkların boyları teker teker metre ile ölçüldü - Son Dakika

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