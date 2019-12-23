Balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma - Son Dakika
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Balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma

6 saat önce

TUNCELİ'deki Pülümür Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balığın telef olmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

Balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma, System.String[]

TUNCELİ'deki Pülümür Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balığın telef olmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

Pülümür Vadisi'ndeki Pülümür Çayı'na kimliği belirsiz kişilerin önceki gün kaçak yollarla balık avlamak için jeneratör ile elektrik akımı vermeleriyle binlerce balığın telef olmasına ilişkin Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne soruşturma başlatıldı. Telef olan balıklarla ilgili yapılan ilk incelemede balıklar elektrik akımı verilmesiyle telef olduğunu açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, sorumluların bulunmaları için soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kaya, böylesi durumların yaşanmaması için tedbirleri artıracaklarını belirterek, "İlk değerlendirme ve olay yerindeki bulgular suya elektrik akımı verilmesi sonucu balıkların telef olduğu yönünde. Ancak ekiplerimiz her ihtimale karşı  balıkların ölüm nedenini tespit etmek için aldıkları numuneler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu duruma sebebiyet veren kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlattık. Kaçak ve yasal olmayan balık avcılığın önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız ve bir daha bu durumların yaşanmaması için ekiplerimiz denetimlerini artıracak. Elektrik şokuyla sadece balıklar ölmüyor sudaki bütün canlı türleri yok oluyor, bu da doğa tahribatına yol açıyor" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:48 Kaynak: DHA
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