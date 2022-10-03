Balıkların deniz üstündeki hareketleri böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkların deniz üstündeki hareketleri böyle görüntülendi

03.10.2022 12:54

Balıkların deniz üstündeki hareketleri böyle görüntülendi Balık sezonunun başlaması ile birlikte palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de, balıklar deniz üstünde dans gösterisi yaptı.

Balıkların deniz üstündeki hareketleri böyle görüntülendi

KASTAMONU - Balık sezonunun başlaması ile birlikte palamut bolluğunun yaşandığı Karadeniz'de, balıklar deniz üstünde dans gösterisi yaptı. O anlar ise denize açılan balıkçılar tarafından görüntülendi.

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu devam ediyor. Balık sezonun başlaması ile birlikte avlanmaya başlayan balıkçıların yüzü palamutla güldü. Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında balıkçıların çektiği görüntüler ise dikkat çekti. Karadeniz'de su üstüne çıkarak dans gösterisi yapan balıklar, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda balığın deniz üstünde zıpladığı görüldü.

"Deniz adeta kaynıyor"

Olaya şahit olan olta balıkçısı Mehmet Türkmen, olta ile günde yaklaşık 100 kilogram balık yakaladıklarını belirterek, "Bu sene Karadeniz'de balık bolluğu var. 4 gündür balıklar adeta denizde dans ediyor. Biz de nasibimizi alıyoruz. Dün balıkların şovunun en küçüğüne denk geldik. Şarjımız bittiği için diğerlerini çekemedik. Bu şekilde çok fazla ocak var. Deniz adeta kaynıyor" dedi.

YORUMLAR
500
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak Zonguldak haberi! Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ödül, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Oldu Zonguldak haberi! Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ödül, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Oldu Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü
Kaynak: İHA

Kastamonu, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkların deniz üstündeki hareketleri böyle görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkların deniz üstündeki hareketleri böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement