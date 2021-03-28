ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı - Son Dakika

ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı

28.03.2021 15:54
ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı, System.String[]

Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldıANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinden geçen kanalda suyun azalması nedeniyle başlayan balık ölümlerini durdurmak için orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerle su basıldı.

Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinden geçen kanalda suyun azalması nedeniyle başlayan balık ölümlerini durdurmak için orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerle su basıldı. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla kanaldan numune aldı.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi ile D-400 karayolu arasında, önceden tarımsal arazileri sulamak amacıyla kullanılan şimdi ise yağmur suyu tahliye amaçlı kullanılan kanalda birkaç gündür balık ölümleri yaşandı. Kanalda su seviyesinin azalması sonucu yüzlerce balığın öldüğü ve birçok balığın da can çekişmesi üzerine vatandaşlar yetkililere haber verdi.

SU SEVİYESİ AZALDI

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kanalda yaptıkları incelemede, su seviyesinin çok azaldığını tespit etti. Kanalın değişik noktalarından numune su alan yetkililer, laboratuvara göndereceklerini belirterek, gelen sonuca göre işlem yapacaklarını belirtti. Yetkililer, balık ölümlerinin kanalda su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oksijen yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

ARAZÖZLERLE SU BASILDI

Su seviyesini arttırmak amacıyla İlçe Tarım Orman ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin isteği üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle kanala su takviyesi yapıldı.

Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar kanalda temizlik yapılmadığı için her tarafının otlarla kapandığını belirtirken, kanalın dibindeki çamurun artmasının da oksijen seviyesini azaltmış olabileceğini öne sürdü.

ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı
ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı
ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı
ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı
ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı
ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı

Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarcık, Manavgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Balıkların öldüğü kanala arazözlerle su basıldı - Son Dakika


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