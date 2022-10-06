BALIKLARIN TOPLANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

BOLU'nun içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı Göleti'nde balık ölümlerinin yaşanmasının ardından, jandarma ekipleri göl kıyısına vuran ölü ve baygın balıkların vatandaşlar tarafından toplanmaması için denetim yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alırken, baygın haldeki balıkları da, hayata geri döndürmek üzere gölden topladı.

Bolu Gölköy Barajı Göleti'nde ölü balıkların kıyıya vurmasının ardından Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından 29 takımdan 110 yarışmacının en büyük sazan balığını yakalamak için yarıştığı 'Sportif sazan balığı yakalama yarışması? sonlandırıldı. Yarışmacılar kentten ayrılırken, federasyonda görevli 20 kişi gölde balık nöbetine başladı. Jandarma ekipleri, göl çevresinde balıkların, vatandaşlar tarafından toplanmaması için denetim yaptı. Federasyon görevlileri de kıyıya vuran balıkların vatandaşlar tarafından alınmasının önlenmesi konusunda jandarma ekiplerine yardımcı oldu. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alırken, baygın haldeki balıklar da, hayata geri döndürmek için ekipler tarafından alındı. Yaşama ihtimali olan balıklar, rehabilitasyon çalışmasının ardından göle geri salınacak.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, "ASOF olarak burada 20 kişiyiz. Gölde baygın vaziyette yüzen balıklar var. Bunları vatandaşların toplamaması için hem sağlık açısından hem de geri dönüştürme açısından burada bulunuyoruz. Türkiye'nin en önemli sportif balıkçılık sahalarından birisi burası. Önümüzdeki yıllarda bizim çocuklarımız da buradan faydalansın. Arkadaşlarımız suyun kenarında balıkların vatandaşlar tarafından toplanmaması için ekiplerin yaptığı çalışmalara destek veriyor." dedi.